Крымчанин задолжал своему ребенку более 1 млн рублей

Прокуратура Советского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 51-летнего местного жителя, который не выплачивал на содержание своего несовершеннолетнего ребенка алименты, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 1 млн рублей.