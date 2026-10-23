Я уехала в Москву сразу после школы. Поступила в университет, сняла комнату и думала, что мне повезло.
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Чтобы в Москве чувствовать себя комфортно, надо в ней родиться.