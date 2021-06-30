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Россия - темное царство ненависти к материнству и детству

Россия - темное царство ненависти к материнству и детству

На самом деле, не только Россия, но и большая часть остального мира, цивилизованного и не очень.

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Денис Л
Бедненькая яжемамка, все её ущемляют и бабки не платят на её же отпрыска. Могла бы не рожать, жила бы спокойно. Люди имеют право на спокойный полёт, они оплатили билет, но если чьи-то спиногрызы в самолете пускают сопли, то яжемамка обязана их усмирить, это её проблемы. Если рожать перестанут, то однажды может всё перевернуться и бабы пожалеют, их просто заставят рожать по закону, как и армия для парней, всё к этому идёт, бабы мужикам (и презику тоже) на шею сели и лапки свесили, бабы не ценят то чё уже имеют и что закон и так на их стороне. Таких баб надо уже кнутом исправлять, а не пряником.
Элина Морозова
Так не будут рожать. Куда проще год в армии отслужить. За год весь "долг" отдал и свободен. Почет и слава. И никаких спиногрызов.)))
Денис Л
Они там даром ненужны, тогда страну не защитят и просрут.
Элина Морозова
Я этого не заметила.
Денис Л
Зачем?
Элина Морозова
Где?
Денис Л
Да. ㋡
Михаил_
Тьфу ты. Опять мужененавистнический срач.
Денис Л
Тут непонятно почему баба на фотке с татухами должна попадать под осуждение, татухи теперь это обычное дело, как и искусственные ресницы и сиськи. Тут больше бабьего нытья на пустом месте.
Элина Морозова
В статье неправда написана? Все на самом деле не так? А я смотрю вам бабоненавистнический срач не возмущает , а вдохновляет))))
Михаил_
Автор не привела ссылок на пересказанные ею тексты и по приведённым примерам осудила только мужчин. Меня не возмущают ни мужененавистнические статьи, ни женоненавистнические, но свою оценку им даю.

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