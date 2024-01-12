Калининградские врачи пожаловались Путину на отсутствие выплат

КАЛИНИНГРАД, 12 января, ФедералПресс. Сотрудники перинатального центра Калининградской области написали президенту Владимиру Путину о том, что они не получили федеральные выплаты, которые полагались при достижении целых показателей.
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