Geo TV: 13 человек погибли при падении автобуса в овраг на юго-западе Пакистана

архивное фото, Global Look Press/Hussain Ali/Keystone Press Agency Как минимум 13 человек погибли и еще 20 пострадали в результате падения пассажирского автобуса в овраг в округе Хаб в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
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