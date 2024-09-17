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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Cities: Skylines 2 в очередной раз отложили выпуск DLC Разработчик Cities: Sk...

Разработчики Cities: Skylines 2 в очередной раз отложили выпуск DLC Разработчик Cities: Sk...

Разработчики Cities: Skylines 2 в очередной раз отложили выпуск DLCРазработчик Cities: Skylines 2, студия Colossal Order все еще заканчивает разработку редактора активов, поэтому выпуск платных дополнений в очередной раз откладывается.

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