Разработчики Cities: Skylines 2 в очередной раз отложили выпуск DLC Разработчик Cities: Sk...

Разработчики Cities: Skylines 2 в очередной раз отложили выпуск DLCРазработчик Cities: Skylines 2, студия Colossal Order все еще заканчивает разработку редактора активов, поэтому выпуск платных дополнений в очередной раз откладывается.
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