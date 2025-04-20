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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Женская сборная США выиграла ЧМ, победив в финале Канаду (4:3 ОТ). Счет по титулам – 11:13

Титул стал для американок 11-м в истории турнира. Сборная Канады выигрывала чемпионат 13 раз. На счету остальных стран нет ни одной победы.

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