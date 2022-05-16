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Алекс Ренфро – о скандале со вставанием на колени после вылета «Сан-Пабло Бургоса» из АСВ: «Это традиция, президент не хотел оскорбить игроков»

Защитник «Сан-Пабло Бургос» Алекс Ренфро высказал свое мнение о скандальной ситуации со вставанием игроков и президента клуба на колени после вылета из АСВ.

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