АВТОВАЗ начнет выпускать «спортивную» LADA Niva до конца года

В четвертом квартале LADA планирует вывести на рынок «заряженный» внедорожник Niva Sport. Серийный образец машины покажут в ближайшие месяцы, а мелкосерийное производство наладят ближе к концу наступившего года.
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