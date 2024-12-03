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Сотрудники Казахтелекома нанесли государству ущерб на 450 миллионов тенге

Сотрудники Казахтелекома нанесли государству ущерб на 450 миллионов тенге

Антикор расследует дело в отношении гендиректора одного из филиалов компании. Он и другие должностные лица, по мнению следствия, продали здание, принадлежащее «Казахтелекому», по заведомо заниженной стоимости, сообщает khabar.

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