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Филологи считают, что ударение в слове «звонит» в будущем сместится на первый слог

Филологи считают, что ударение в слове «звонит» в будущем сместится на первый слог

Ударение в слове «звонит» со временем будет падать на первый слог, и изменения в этом направлении уже начались, заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

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