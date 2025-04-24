Филологи считают, что ударение в слове «звонит» в будущем сместится на первый слог

Ударение в слове «звонит» со временем будет падать на первый слог, и изменения в этом направлении уже начались, заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
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