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Быстрый рецепт ароматного супа из горбуши: вкусно, как в детстве

Быстрый рецепт ароматного супа из горбуши: вкусно, как в детстве

Суп, богатый омега-3 жирными кислотами фото: Shutterstock/Fotodom.ruПо рекомендациям врачей рыбу стоит есть не меньше двух раз в неделю, и наваристый суп из жирных сортов станет настоящим спасением для всех, у кого есть дефицит витамина D3 и Omega-3 жирных кислот.

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