Воспитательно-образовательная экскурсия по Могилёвской области.

21 октября учащиеся 3-х классов посетили мемориал в д.Борки, побывали на Буйничском поле.Ребята узнали о трагических страницах нашей истории, узнали, что фашизм - это настоящее зло, познакомились с понятием ´геноцид´.
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