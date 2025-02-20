Непростые деньки в ближайшее время: три знака зодиака накроет неприятными эмоциями – разочарования, ссоры и обиды Ольга БезродняяВ ближайшие выходные некоторые знаки зодиака могут столкнуться с непростыми ситуациями, которые вызовут сильные эмоции и переживания.
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