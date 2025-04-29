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Закон, порядок, государство

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Полицейские Оренбургской области разбудили и вывели бабушку из дома, наполнявшегося дымом

Полицейские Оренбургской области разбудили и вывели бабушку из дома, наполнявшегося дымом

В городе Бугуруслане Оренбургской области в ночное время сотрудники ДПС Госавтоинспекции МО МВД России «Бугурусланский» Леонид Власенко и Владислав Михота во время патрулирования заметили над частным сектором густой дым, поспешили к месту происшествия и выяснили, что источником задымления являются горящие постройки, расположенные во дворе частного домовладения на улице Щорса.

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