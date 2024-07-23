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Царьград

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Русская дала советы по безопасному отдыху в Турции: "Всегда берите это с собой"

Русская дала советы по безопасному отдыху в Турции: "Всегда берите это с собой"

Обладательница русского паспорта посоветовала носить с собой копии документовВ дзен-канале "Из Турции О Турции" появилась заметка о том, каких правил стоит придерживаться в Турции, чтобы отпуск прошёл на ура.

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