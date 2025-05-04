Миллионы кубометров воды из Дона просто качают в никуда, в поля, а наши города сидят без воды. Тонны питьевой воды ежеминутно просто разливаются по по...

Миллионы кубометров воды из Дона просто качают в никуда, в поля, а наши города сидят без воды. Тонны питьевой воды ежеминутно просто разливаются по полям уже больше чем пол года, реки обмелели, но всем пофиг.
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