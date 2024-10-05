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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ягр о том, что откладывает свое избрание в Зал славы из-за продолжения карьеры: «Нет проблем. Однажды попаду туда, надеюсь»

Согласно правилам, действующие хоккеисты не могут быть избраны в Зал хоккейной славы в Торонто. Чтобы игрок мог быть выбран, должно пройти 3 года после фактического завершения его карьеры (для нескольких игроков ранее было сделано исключение, но после избрания Уэйна Гретцки в 1999 году было решено, что впредь срок будет выдерживаться для всех – Спортс’‘).

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