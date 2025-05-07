Reuters: число погибших пакистанцев при ударах ВВС Индии увеличилось до 26

Число погибших пакистанцев в результате ударов ВВС Индии возросло до 26. Еще 46 человек пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на начальника штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии