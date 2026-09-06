On This Day, Sept. 6: Cal Ripken Jr. breaks Lou Gehrig's consecutive game streak

On Sept. 6, 1995, Baltimore Orioles shortstop Cal Ripken Jr., played his 2,131st consecutive game, breaking the record set in 1939 by Lou Gehrig of the New York Yankees.
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