Маск: США нужно было остановить мясорубку на Украине ещё год назад

«Мясорубку на Украине» пора прекращать, заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя слова президента США Джо Байдена, призывающего выделить новые деньги на поставки украинской армии оружия.
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