Экономика СМП вмёрзла в лёд. Россия разгружает Восточный полигон РЖД, запуская новые линии до Китая, но выгоды от них рынок не ждёт

Северный морской путь начали загружать контейнерами. «Росатом» запустил по СМП мультимодальную доставку «ящиков» в Китай, рассчитывая, что это одновременно и разгрузит Восточный полигон, и увеличит грузооборот между Россией и КНР.
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