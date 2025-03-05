Один из пострадавших при взрыве дома в Белореченске находится в реанимации

Обрушения дома в Белореченске после взрыва. Обложка © Telegram / Сергей Сидоренко Серьёзные ожоги получил один из жителей дома в Белореченске после взрыва, из-за которого произошло частичное обрушение здания.
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