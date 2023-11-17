Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Терпение России  не безгранично, эти наглецы понимают только пинок под зад.Почему Москва, Те...
  • Евгений Синельников
    сделают хмурое лицо морды и покрутят дулю в кармане..."Топить" русские ...

Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Запад напуган сюрпризами от Путина: Россия выпустила на волю "всепогодного убийцу". Теперь лиходеям негде скрыться

Интересная жизнь с Vera Star В Пентагоне царит недоумение - почему Россия прекратила применять свои стратегические бомбардировщики, наводящие ужас на противника? Ведь эта техника очень удачно справлялась с выполнением задач направленных на уничтожение интересующей РФ инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Shadow
пи.дец фашистам, всех в тоталь
Ответить
13 час.
Марина Козуб
Дай Бог, чтобы этот ад поскорее исчез с лица земли! Чтобы не было этих человеконенавистников на земле нашей. Так как &quot; Хохол останется хохлом....! &quot; говорил их земляк Тарас Шевченко!
Ответить
11 час.
СД
Семен Дремин
Каждому свой срок........................................................................
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх