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Квартиры и машины разыграли среди приморцев, вакцинированных от COVID-19

Квартиры и машины разыграли среди приморцев, вакцинированных от COVID-19

В Приморье прошел розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин среди привитых от COVID-19. Генератор случайных чисел выдал номера семи участников, которым достанутся ценные призы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.

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