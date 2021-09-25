Квартиры и машины разыграли среди приморцев, вакцинированных от COVID-19

В Приморье прошел розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин среди привитых от COVID-19. Генератор случайных чисел выдал номера семи участников, которым достанутся ценные призы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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