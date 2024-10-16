Закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов приняли в Госдуме

Теперь получить вид на жительство иностранные граждане смогут только через три года после вступления в брак Закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, приняли в третьем чтении, сообщает "Коммерсантъ".
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