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Царьград

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HR-директор Романова развенчала миф о "сгораемом" отпуске

HR-директор Романова развенчала миф о "сгораемом" отпуске

Накопленные за год дни не пропадут, но и "обменять" их на деньги не получится.Ни один закон не позволяет аннулировать накопленные работником за несколько лет дни отпуска.

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