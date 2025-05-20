«Тюрьма народов»:Володин высказался о Евросоюзе

Председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин охарактеризовал Евросоюз как «тюрьму народов» в связи с вводимыми ограничениями для европарламентариев на контакты с рядом организаций, в частности, с ПА ОДКБ.
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