17 июля Российская Федерация официально вышла из зерновой сделки, продержавшись почти год. В 2023 году стало очевидно, что соглашение превратилось в коммерческий проект, фактически утратив изначальную гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия.