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При странных обстоятельствах в Турции и по всей Евpопе начали взлетать на воздух портовые терминалы по приёму и отгрузке зерна

При странных обстоятельствах в Турции и по всей Евpопе начали взлетать на воздух портовые терминалы по приёму и отгрузке зерна

17 июля Российская Федерация официально вышла из зерновой сделки, продержавшись почти год. В 2023 году стало очевидно, что соглашение превратилось в коммерческий проект, фактически утратив изначальную гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия.

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