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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валиева о сборах у Ришо: «Просто захотела получить новый опыт. Пока есть возможность, хочется везде покататься, познакомиться с разными тренерами»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках у французского хореографа Бенуа Ришо . – Я специально выписал твою фразу: «У русских фигуристов нет традиции выражать свое мнение».

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