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Дмитрий Артюхов начал шестой Честный маршрут по Ямалу

Дмитрий Артюхов начал шестой Честный маршрут по Ямалу

Честный маршрут стартовал в южной столице округа – Ноябрьске. Это решение было принято во время предыдущего маршрута, и в этом году Дмитрий Артюхов планирует проехать по шести крупным городам региона, завершив свою поездку в Салехарде 28 августа.

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