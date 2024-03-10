Страна и люди
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Страна и люди

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Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

Армения, в сторонку. У России новый союзник в Закавказье

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  С начала этого года, Пашинян настолько усилил русофобскую позицию Армении, что успел натворить то, что многие страны не успели сделать за десятилетия.

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Комментарии
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Виктор Шилин
У азеров всегда кинжал за спиной ,причем кинжал мейд ин туркиш
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21 час.
Андрей Красноперов
Конечно, что Азербайджан нам сейчас выгоднее , а от Армении одни проблемы... но армян жаль...
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20 час.
Алексей Горшков
Ничему армян история не учит! Осенью 2020 г. С ТРЕСКОМ войну Азербайджану продули, зря пронадеявшись на Запад. А РОВНО ЗА СТО ЛЕТ ДО ТОГО, осенью 1920 г., совершенно по той же причине потеряли Карс с прилегающими территориями! А я ещё долго думал: &quot;КАК проигравшая Первую Мировую войну Турция захватила земли бывшего члена победившей Антанты&quot;? Ответ меня ПОРАЗИЛ: мир с Турцией уже был заключён, и тогдашние &quot;соросята&quot; - дашнаки,бывшие у власти,попёрли на разбитую Турцию ОПЯТЬ ЖЕ понадеявшись, что &quot;заграница им поможет&quot;! Естественно - &quot;заграница&quot; им не помогла, и они были ТАК ЖЕ С ТРЕСКОМ РАЗБИТЫ, оставили Карс, и потеряли бы и ВСЮ АРМЕНИЮ, не вмешайся ТА ЖЕ Россия, тогда - Советская! А уж как в Турции армян &quot;любят&quot; - 1915 год показал! Да армянам НА РОССИЮ МОЛИТЬСЯ НАДО !!! А они РАЗ ЗА РАЗОМ &quot;на старые грабли наступают&quot; - мало того,что причины поражения в 2020 г. СОВЕРШЕННО АНАЛОГИЧНЫ причинам поражения года 1920-го, так они ещё дальше пошли - ТОГО ЖЕ продувшего войну &quot;соросёнка&quot; Пашиняна ИЗБИРАЮТ !!! Как говорилось в одном советском мультике: &quot;Вместе только гриппом болеют&quot;! А вот как БОЛЬШИНСТВО армянского народа вместе МАЗОХИЗМОМ заболело - вопрос! Люди-то неглупые...До смешного доходит (если бы не было так грустно): потеря Нагорного Карабаха в 2023 году - опять СЕНТЯБРЬ - как в 1920 и 2020 годах! Да и причины те же! &quot;Мышки плакали, кололись, НО ПРОДОЛЖАЛИ ГРЫЗТЬ КАКТУС&quot; !!! Самое ОБИДНОЕ,что речь идёт не как в случае с русофобской ВЕРХУШКОЙ Украины,а о НАСЕЛЕНИИ Армении,уже после проигрыша 2020 года ВЫБРАВШЕГО Пашиняна... Мало того - и сейчас хотят от России дистанцироваться - опять-таки надеясь на западную помощь! &quot;Помогут&quot; они, ну-ну...А ЕДИНСТВЕННУЮ, кто их ПОСТОЯННО выручает - Россию - САМИ отталкивают! Как не могут понять: ну потеряет Россия военную базу - плохо, конечно, но НЕ СМЕРТЕЛЬНО - а армяне же не только Карабах,но вообще ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПОТЕРЯЮТ !!!
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20 час.

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