Житель Бричанского района отправился по грибы и заблудился. Кто его спас

В эти выходные по просьбе Инспектората полиции г. Бричаны пограничники Северного регионального управления начали поисковую операцию, получив информацию о том, что мужчина, отправившийся собирать грибы, не вернулся.
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