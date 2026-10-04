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Царьград

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ОПЕК+ сохранила квоты на нефть: Казахстан добудет 1,628 млн баррелей

ОПЕК+ сохранила квоты на нефть: Казахстан добудет 1,628 млн баррелей

Восемь участников соглашения ОПЕК+, включая Казахстан, Россию и Саудовскую Аравию, продлили действующие добровольные ограничения нефтедобычи ещё на месяц; для Казахстана объём производства в ноябре установлен на уровне 1,628 млн баррелей в сутки.

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