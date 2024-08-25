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Захарова назвала проблемой наличие французского гражданства у Дурова

Захарова назвала проблемой наличие французского гражданства у Дурова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Париже направило ноту французскому внешнеполитическому ведомству на фоне задержания сооснователя Telegram Павла Дурова.

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Комментарии
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Eduard
Он их гражданин!
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