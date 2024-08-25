Захарова назвала проблемой наличие французского гражданства у Дурова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Париже направило ноту французскому внешнеполитическому ведомству на фоне задержания сооснователя Telegram Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии