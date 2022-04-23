Минпромторг определил товары для параллельного импорта

Согласно данным агентства, в список товаров для ввоза без разрешения правообладателя попали ряд марок автомобилей, двигателей и частей к ним, шин, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование для разных отраслей, а также одежда и обувь.
Согласно данным агентства, в список товаров для ввоза без разрешения правообладателя попали ряд марок автомобилей, двигателей и частей к ним, шин, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование для разных отраслей, а также одежда и обувь.
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