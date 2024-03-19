На 4,6% упали поставки через систему Транснефти В январе 2024 г. экспорт нефти из России и Центральной Азии снизился на 0,2%, а через систему Транснефти - на 4,6%, о чем говорится в отчете ОПЕК.
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На 4,6% упали поставки через систему Транснефти В январе 2024 г. экспорт нефти из России и Центральной Азии снизился на 0,2%, а через систему Транснефти - на 4,6%, о чем говорится в отчете ОПЕК.
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