Норрис о текущем этапе работы «Макларена» и планах на сезон Формулы-1 2026

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выразил уверенность в потенциале гоночной машины на предстоящий сезон Формулы-1 2026 года и подчеркнул значимость совместной работы с напарником Оскаром Пиастри для достижения конкурентоспособности.
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