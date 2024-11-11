В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде». В рамках ОПМ сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД и инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции посетили учебные учреждения Магадана.
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