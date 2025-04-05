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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис был вынужден покинуть площадку после удара локтем в лицо от Коди Мартина

Порзингис поднял обе руки и помахал болельщикам, направляясь в туннель. Позже он вернулся на скамейку запасных, а клуб сообщил, что повреждение потребовало наложения швов.

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