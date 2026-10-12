Борис Джонсон заявил, что Бёрнем лжет о «российском вмешательстве» в Brexit

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон опроверг заявления нынешнего главы правительства Энди Бёрнема о «российском вмешательстве» в референдум о выходе страны из состава Евросоюза в 2016 году.
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