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ИА Регнум

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Борис Джонсон заявил, что Бёрнем лжет о «российском вмешательстве» в Brexit

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон опроверг заявления нынешнего главы правительства Энди Бёрнема о «российском вмешательстве» в референдум о выходе страны из состава Евросоюза в 2016 году.

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