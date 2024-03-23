В храмах Рязанской области молятся о жертвах теракта в "Крокусе"

Верующие просят в молитве поддержки и выздоровления для пострадавших, вспоминают погибших. Ранее трагедию прокомментировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл - он сказал, что потрясен терактом: "Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими".