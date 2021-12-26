Отшельник по собственной воле. Клаудио Морандини: «Снег, собака, нога» 

Адельмо Фарандола живет в хижине на склоне горы. Он давно не думает ни о гигиене, ни о внешнем виде. Компанию отшельнику составляет собака, которая случайно прибилась к нему во время одной из его вылазок в долину, да так и осталась насовсем.