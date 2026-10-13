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Нюберг после ВАР удалил Йоро в матче с «Атлетико». Защитник «МЮ» хватал Дэвида, который мог выйти один на один

« Манчестер Юнайтед » остался в меньшинстве в матче с « Атлетико » (0:2, второй тайм). Команды проводят встречу в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

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