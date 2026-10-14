Великобритания продолжит разрабатывать новую военную технику для Украины. Об этом на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Королевства Энди Бернэм, его слова передало РИА «Новости» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Shot: экс-полковн...
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым