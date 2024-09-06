Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

"Искандеры" "прикрыли" все учебные центры ВСУ с натовцами после Полтавы. Откровение военврача ВСУ - Медики "добивали" раненых Западные таблоиды пишут, что ВСУ до сих пор "находятся в шоке", после ракетного удара по учебному центру в Полтаве.
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