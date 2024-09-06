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Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

"Искандеры" "прикрыли" все учебные центры ВСУ с натовцами после Полтавы. Откровение военврача ВСУ - Медики "добивали" раненых Западные таблоиды пишут, что ВСУ до сих пор "находятся в шоке", после ракетного удара по учебному центру в Полтаве.

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Комментарии
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Юрий анин
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
Гроссмейстер, однако…
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3 час.
ИВ
Иван Вакула
Запад никак не поймёт, кто с мечём к нам не приходил все получили по мордам, на том стояла и будет стоять Великая Русь.
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2 час.

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