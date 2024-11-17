Не прошло и года. Как Мария Погребняк развелась с Павлом, снова вышла замуж и стала мамой в четвертый раз

Почти три миллиона подписчиков следят за постами многодетной мамы и бизнесвумен. Популярностью Мария Погребняк обязана теперь уже бывшему мужу-футболисту, однако в тени Павла она не осталась, ведя бурную светскую жизнь как дизайнер, блогер и даже автор социального проекта.