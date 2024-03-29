Глава МИД РФ: Российский президент был удивлён решением Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

После распада Советского Союза Армения и Азербайджан неоднократно вступали в военное противостояние различного масштаба по поводу принадлежности Нагорного Карабаха, населенного в основном этническими армянами.
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