Жители и гости города Хабаровска ознакомились с масштабными экспозициями уникального агитационного поезда Минобороны России «Сила в Правде»

Экспозиция поезда включала в себя тематические вагоны, посвященные военной истории России, видам и родам Вооруженных Сил России, а также три платформы с образцами современной военной техники ВС РФ и трофейного вооружения ВСУ.
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