«Бумеранг вернулся»: в Тбилиси напомнили Парижу о его же методах насаждения демократииПариж, ещё недавно поддерживавший протесты в Тбилиси, теперь пожинает плоды собственной политики, бумеранг вернулся.
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